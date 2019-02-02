Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır02 Şubat 2019 Cumartesi 14:31
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saate yakın sürdü.
Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından tam sahada yapılan çift kale taktik maçıyla hazırlıklarını noktaladı.
Beşiktaş kafilesi saat 16.00'da uçakla Antalya'ya gidecek.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Antalyaspor-Beşiktaş maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
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