Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saate yakın sürdü. Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından tam sahada yapılan çift kale taktik maçıyla hazırlıklarını noktaladı. Beşiktaş kafilesi saat 16.00'da uçakla Antalya'ya gidecek. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Antalyaspor-Beşiktaş maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.