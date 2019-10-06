Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?
Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?06 Ekim 2019 Pazar 16:30
Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İşte, Beşiktaş Alanyaspor maçının detayları...
MAÇ SONUCU:2-0
Beşiktaş kötü gidişata Alanyaspor maçıyla nokta koydu. Haftalardır üç puana hasret kalan Beşiktaş Alanyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup ederek puanını 8’e yükseltti. Süper Lig’in yenilgisiz tek takımı olan Alanyaspor ise Beşiktaş yenilgisiyle bu unvanından oldu.
Beşiktaş’a 3 puanı getiren goller 52. dakikada Burak Yılmaz (pen.) ve 69. dakikada Diaby'den geldi.
Beşiktaş: L. Karius, Víctor Ruíz, D. Vida, Dorukhan Toköz, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, G. N'Koudou, A. Ljajić, J. Lens, Burak Yılmaz
Alanyaspor: Marafona, Baiano, F. N'Sakala, Welinton, G. Tzavellas, Ceyhun, Efecan Karaca, A. Bakasetas, E. Siopis, Y. Bammou, P. Cissé
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