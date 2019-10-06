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Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

06 Ekim 2019 Pazar 16:30
Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

 Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? 

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İşte, Beşiktaş Alanyaspor maçının detayları...

MAÇ SONUCU:2-0 

 

Beşiktaş kötü gidişata Alanyaspor maçıyla nokta koydu. Haftalardır üç puana hasret kalan Beşiktaş Alanyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup ederek puanını 8’e yükseltti. Süper Lig’in yenilgisiz tek takımı olan Alanyaspor ise Beşiktaş yenilgisiyle bu unvanından oldu.

Beşiktaş’a 3 puanı getiren goller 52. dakikada Burak Yılmaz (pen.) ve 69. dakikada Diaby'den geldi.

 

Beşiktaş: L. Karius, Víctor Ruíz, D. Vida, Dorukhan Toköz, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, G. N'Koudou, A. Ljajić, J. Lens, Burak Yılmaz 

Alanyaspor: Marafona, Baiano, F. N'Sakala, Welinton, G. Tzavellas, Ceyhun, Efecan Karaca, A. Bakasetas, E. Siopis, Y. Bammou, P. Cissé

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 18:24
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