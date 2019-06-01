Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı açıkladı
Beşiktaş, Şenol Güneş'ta boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın getirildiğini açıkladı.01 Haziran 2019 Cumartesi 17:06
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın göreve getirildiğini açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan o açıklama:
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz.
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