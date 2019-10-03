Beşiktaş 90+3'te yediği golle Wolverhampton'a mağlup oldu! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton'a 90+3. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maç gününde temsilcimiz Beşiktaş ile İngiliz ekibi Wolverhampton karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0'lık sonuçla Wolverhampton kazandı. Wolverhampton'ın şut bile atamadığı ilk yarıda Beşiktaş, girdiği pozisyonlardan faydalanamadı. Konuk ekip ilk atağını 55. dakikada yaptı. Son 10 dakikada İngilizler'in Beşiktaş kalesine yoğun baskısı oldu. Wolverhampton, 90+3. dakikada Willy Boly'nin golüyle kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 0 puanda kaldı. Wolverhampton ise 3 puana yükseldi. Bir sonraki maç gününde Beşiktaş, sahasında Braga'yı konuk edecek. Wolverhampton ise Slovan Bratislava ile karşılaşacak.

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