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Besiciler artık yemlerini imece kart ile alacak

Türkiye’de 550 noktada bayii bulunan yem markası bir bankayla yaptığı iş birliğiyle yemleri besicilere imece kartla verip 4 ay sonra faizsiz ödeme imkanı sağlıyor.

02 Temmuz 2019 Salı 14:25
Besiciler artık yemlerini imece kart ile alacak

Türkiye’de 550 noktada bayii bulunan yem markası bir bankayla yaptığı iş birliğiyle yemleri besicilere imece kartla verip 4 ay sonra faizsiz ödeme imkanı sağlıyor.


Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yemi sektörünün önemli üreticilerinden olan Matlı Grup bünyesindeki Proyem, İş Bankası İmece Kart ile üreticilere yönelik bir iş birliğini hayata geçirdi. Türkiye çapındaki 550’yi aşkın Proyem bayisinde geçerli olacak iş birliği kapsamında, üreticiler İş Bankası İmece Kartlarını kullanarak “4 ay faizsiz dönem avantajı” ile Proyem tarafından üretilen yemleri alabilecekler. İmece Kartlar ile yapılan yem alımlarını üreticiler 4 ay sonra faizsiz olarak geri ödeyebilecek, ya da faizsiz dönem sonrasında İmece Kartlarının son ödeme tarihine kadar faiz işleyecek şekilde ödemelerini erteleyebilecekler.


İş Bankası ve Proyem Yetkilileri, "Tarım üreticilerin her türlü desteğe olan ihtiyacı var, Proyem ve İmece Kart’ın iş birliği önemli bir avantaj oluşturdu. Belirli bir süre kısıtı olmaksızın başlattığımız ve üreticinin üzerinden önemli maliyetleri aldığımız iş birliğimizi en uzun süre devam ettirmeyi planlıyoruz. Zirai üretimin sorunsuzca ve kazançlı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlamak ana hedefimiz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:25
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