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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:43:56 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,2126220358
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,24552826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,45220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,1229272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,361161088
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1428226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,4816016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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