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Aktüel Berlin'de maske takma kuralını ihlal eden AfD’li milletvekili gözaltına alındı
Aktüel

Berlin'de maske takma kuralını ihlal eden AfD’li milletvekili gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 22:11:11 -
Berlin'de maske takma kuralını ihlal eden AfD’li milletvekili gözaltına alındı

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de, federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için izlediği politikanın protesto edildiği sırada, maske takma kuralına uymayan ve polise direnen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Karsten Hilse kısa süre gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde milletvekili Hilse’nin polis tarafından yere yatırıldığı ve kelepçelendiği görülüyor.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Hilse’nin gözaltına alındıktan ve kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Berlin polisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Unter den Linden Caddesi'nde bir kişinin maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği için uyarıldığı belirtilerek “Bu kişi iş birliği içinde olmadı. Kendisini Federal Meclis Üyesi olarak tanıttı. Ardından kendisine eşlik eden kişiden görüntü çekmesini istedi ve daha sonra direndi." ifadeleri kullanıldı.

Hilse, sosyal medyada yer alan bir videoda, polislerin kendisine maske takmadığı için uyarıda bulunduğunu, polise kendisini maske takma zorunluğundan muaf tutan doktor raporunu gösterdiğini ancak üzerinde somut bir hastalık yazmadığı için raporun geçerli sayılmadığını belirtti.

Polisin kendisini ittiğini, yere attığını ve ellerini arkadan kelepçelediğini ifade eden Hilse, “Yüzümü asfalta vurdular. Bir kuralı ihlal etmekten dolayı gözaltına alınıyorsun ve dayak atılıyor.” şeklinde konuştu.

Başkent Berlin’de bugün yaklaşık 5 bin kişi Federal Meclis binasının yakınındaki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde federal hükümetin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için izlediği politikayı protesto etmişti.

Göstericilerin maske ve hijyen kurallarına uyma uyarılarına karşı çıkması ve Federal Meclis binasına doğru yürümek istemesi üzerine, polis protestoculara karışı tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etmiş, çok sayıda göstericiyi gözaltına almıştı.

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