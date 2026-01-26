Berlin’de bir daireye silahlı baskın: 2’si ağır 5 yaralı

Berlin’in Tiergarten semtindeki Wichmann Caddesi’nde bulunan bir apartmanın beşinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Berlin polisi, saldırıda biri kadın olmak üzere 2’si ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olayın dehşetini gözler önüne seren detay ise, yaralılardan birinin kendi imkanlarıyla apartmanın arka sokağındaki hastaneye sürünerek ulaşmasıyla ortaya çıktı.

Hastanedeki ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, dairede 4 yaralıyla daha karşılaştı.

Saldırının ardından Berlin polisi, hem olayın yaşandığı apartman dairesi hem de yaralıların sevk edildiği hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Güvenlik güçleri, olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen birkaç şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, dairede yapılan incelemelerde saldırıya dair deliller toplandı.

Berlin Emniyet Müdürlüğü’nden bir yetkili Alman basınına yaptığı açıklamada, olayın perde arkasının henüz aydınlatılamadığını belirtti.

Yetkili, "Saldırının nasıl yapıldığı, kimlere yönelik olduğu ve niçin yapıldığı konusunda henüz elimizde yeterli bilgi yok" ifadelerini kullanarak soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydetti.