  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli güçlerin gökyüzündeki imzası: AKINCI TİHA ve TEBER-82 testi başarıyla tamamlandı! ‘Kişi iddiasından vurulur’ İBB’den garaj yerine 50 katlı inşaat Dolardan ceket, altından ayakkabı! Ekrem’in yapay zeka görüntüsü gündem oldu Azerin'den Okan Bayülgen’e Tarih Dersi: "Biz Azeri Değil, Türk’üz!" İşte olay mahalli! Kesik baş cinayetindeki ev görüntülendi Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti Avrupa'da PKK Yandaşlarına "Demokrasi" Tokadı: Türk Polisinin Şefkatini Mumla Arayacaklar! Mısır, ABD ile görüştü! Orta Doğu için çok konuşulacak iki talebini iletti Minik Asel'i ölüme götüren ihmaller zinciri! Çelişkili kayıtlar ortaya çıktı: ‘Alerji’ denildi, ‘sepsis’ olduğu belirlendi Ahlaksızlığa dev bütçe! İşte sapkın LGBT lobilerinin hedef kitlesi
Dünya Berlin’de bir daireye silahlı baskın: 2’si ağır 5 yaralı
Dünya

Berlin’de bir daireye silahlı baskın: 2’si ağır 5 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Berlin’de bir daireye silahlı baskın: 2’si ağır 5 yaralı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir apartman dairesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hastaneye sürünerek ulaştığı olay sonrası polis bölgeyi abluka altına aldı.

Berlin’in Tiergarten semtindeki Wichmann Caddesi’nde bulunan bir apartmanın beşinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Berlin polisi, saldırıda biri kadın olmak üzere 2’si ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olayın dehşetini gözler önüne seren detay ise, yaralılardan birinin kendi imkanlarıyla apartmanın arka sokağındaki hastaneye sürünerek ulaşmasıyla ortaya çıktı.

Hastanedeki ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, dairede 4 yaralıyla daha karşılaştı.

Saldırının ardından Berlin polisi, hem olayın yaşandığı apartman dairesi hem de yaralıların sevk edildiği hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Güvenlik güçleri, olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen birkaç şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, dairede yapılan incelemelerde saldırıya dair deliller toplandı.

Berlin Emniyet Müdürlüğü’nden bir yetkili Alman basınına yaptığı açıklamada, olayın perde arkasının henüz aydınlatılamadığını belirtti.

Yetkili, "Saldırının nasıl yapıldığı, kimlere yönelik olduğu ve niçin yapıldığı konusunda henüz elimizde yeterli bilgi yok" ifadelerini kullanarak soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydetti.

 

Almanya’da grev dalgası büyüyor: Zam talebi karşılanmazsa işler karışacak
Almanya’da grev dalgası büyüyor: Zam talebi karşılanmazsa işler karışacak

Dünya

Almanya’da grev dalgası büyüyor: Zam talebi karşılanmazsa işler karışacak

Almanya'dan "nükleer enerji" açıklaması: Ciddi stratejik hata
Almanya'dan "nükleer enerji" açıklaması: Ciddi stratejik hata

Dünya

Almanya'dan "nükleer enerji" açıklaması: Ciddi stratejik hata

Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!
Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!

Dünya

Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!

PKK Avrupa’da kaos çağrısı yapmıştı! Teröristler eyleme Almanya’dan başladı! Suriyelilerin iş yerlerine saldırılar başladı
PKK Avrupa’da kaos çağrısı yapmıştı! Teröristler eyleme Almanya’dan başladı! Suriyelilerin iş yerlerine saldırılar başladı

Gündem

PKK Avrupa’da kaos çağrısı yapmıştı! Teröristler eyleme Almanya’dan başladı! Suriyelilerin iş yerlerine saldırılar başladı

Böyle oyuncak olmaz! ‘Silahlı çocuklar’ın aslı ortaya çıktı
Böyle oyuncak olmaz! ‘Silahlı çocuklar’ın aslı ortaya çıktı

Gündem

Böyle oyuncak olmaz! ‘Silahlı çocuklar’ın aslı ortaya çıktı

Almanya’dan Meteor hamlesi: MBDA ile yeni füze sözleşmesi
Almanya’dan Meteor hamlesi: MBDA ile yeni füze sözleşmesi

Dünya

Almanya’dan Meteor hamlesi: MBDA ile yeni füze sözleşmesi

Almanya, Belçika, İngiltere ve Fransa’da sokaklar yanıyor! PKK yandaşları sahiplerini sokuyor
Almanya, Belçika, İngiltere ve Fransa’da sokaklar yanıyor! PKK yandaşları sahiplerini sokuyor

Dünya

Almanya, Belçika, İngiltere ve Fransa’da sokaklar yanıyor! PKK yandaşları sahiplerini sokuyor

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23