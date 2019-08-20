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Berlin için 'Kırmızı çizgi'! Resmen isteyecekler!

Polonya, 1939’da Nazi Almanya'sının saldırması neticesinde hayatlarını kaybeden 3 milyonu Yahudi toplam 5 milyon 800 bin Polonyalı için 850 milyar dolarlık tazminat talebinde bulunacağını duyurdu.

20 Ağustos 2019 Salı 19:50
Berlin için 'Kırmızı çizgi'! Resmen isteyecekler!

Nazi Almanya’sının 1939’da Polonya’ya saldırmasının üzerinden 80 yıl geçmesinin ardından Polonya’da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS), hazırladığı tazminat tasarısını 1 Eylül'de Alman hükümetine sunacağını duyurdu. PİS Partisi’nin hazırladığı tasarı, 1939’da patlak veren İkinci Dünya Savaşı süresince Nazi ordusunun öldürdüğü 3 milyonu Yahudi toplam 5 milyon 800 bin Polonyalı için 850 milyar dolar değerinde tazminat talebini içeriyor.

BERLİN İÇİN 'KIRMIZI BİR ÇİZGİ'

PİS Partisi’nin tazminat talebini gelecek seçimlerde kullanılacak önemli bir argüman olarak gördüğünü ve oylarını arttırmayı hedeflediği iddia ediliyor. Geçtiğimiz birkaç haftada Almanca ve İngilizce’ye çevrilen raporun, Alman-Polonya ilişkilerini gereceği konuşulurken siyasi gözlemciler, Varşova’nın resmen tazminat talep etmesinin Berlin için 'kırmızı bir çizgi'nin aşılması olacağına dikkat çekiyor.

Almanya, 1991 tarihli Alman-Polonya Komşuluk Antlaşması kapsamında Polonya’ya 1 milyar 300 bin euro tutarında tazminat ödemişti.

Yunanistan Parlamentosu, geçtiğimiz Nisan ayında bir oylama yaparak Almanya'dan 290 milyar euro tazminat ödemesini isteyen kararı oy çokluğuyla kabul etmişti. Tazminat, Almanya’nın Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda Yunan toplumuna karşı işlediği suçlar ile sebep olduğu zararlar nedeniyle talep edilirken kararın Avrupa Birliğinin Yunanistan’a mali yardımları kestiği bir döneme denk gelmesi çok konuşulmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:50
  1. almanya
  2. polonya
  3. tazminat
  4. DÜNYA Haberleri

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