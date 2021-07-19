Galatasaray, Berkan Kutlu transferini nihayete erdirdi. Sarı kırmızı takım, Alanyaspor Kulübü ile sıkı pazarlık sonrası Berkan Kutlu transferinde anlaştı. Böylelikle 3 milyon Euro’luk bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varıldı. Galatasaray, Berkan Kutlu transferi için sonraki satışından da Alanyaspor’a yüzde 20 pay vermeyi kabul etti. Peki Berkan Kutlu kimdir? Berkan Kutlu nereli? Galatasaray transferi Berkan Kutlu hangi takımlarda oynadı?

Berkan Kutlu kimdir?

Berkan İsmail Kutlu 25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre’nin Monthey şehrinde doğdu. Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giydi.

Galatasaray transferi Berkan Kutlu hangi takımlarda oynadı?

Berkan Kutlu, 2018'de doğduğu şehrin takımı olan İsviçre 5. Amatör Lig ekiplerinden Monthey'den Sion'a giderek profesyonelliğe adım atmıştır. 2020-21 sezonu başında ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Süper Lig'deki ilk maçına 12 Eylül 2020 tarihinde oynanan ve Alanyaspor'un Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçla çıkmıştır. Berkan Kutlu, 2020-2021 sezonunda 42 resmi maça çıkmış ve bu müsabakalarda 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.