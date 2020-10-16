Berberoğlu hakkındaki itiraz üst mahkemeye gönderildi
Casusluktan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itiraz üst mahkemeye gönderildi.
Berberoğlu’nun avukatları tarafından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere, Anayasa Mahkemesi’nin “yeniden yargılama” hükmünü yerinde görmeyen 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesi incelendi. Mahkeme, usul ve yasaya uygun kararlarının yerinde olduğunu belirterek, dilekçe ve dava dosyasının, itirazı inceleyecek olan ve üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.