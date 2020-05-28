Berat Albayrak’tan CHP’li Faik Öztrak’ın küstah sözüne sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirdiği bir konuşmasında "Sizde sosyete damat çok. Tavsiyemiz, bu kuru sıkıcıyı gönderin, yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin. Belki biraz daha idare edersiniz. Zira bu damat, 72 yılda yapılan ithalatın beş katının son 17 yılda yapıldığını bile bilmiyor." dedi.

Faik Öztrak 2001 krizinde görevliydi

Öztrak'ın bu paylaşımları sonrasında sosyal medyada, Faik Öztrak'ın 2001 ekonomik krizinde dönemin BDDK Başkan yardımcısı olduğuna dikkat çekilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "sosyete" söylemine karşı Albayrak, babasının kendi imkanlarıyla 2 oğlunu bir noktaya getirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Köyden çıkmış gelmiş, bugün 80 yaşına gelmiş bir adamın oğlu olarak ben sosyete olacağım, 7 ceddi 7 sülalesi dedesi, babası, amcası bakanlıklardan milletvekilliklerine kadar devletin bütün imkanlarını kullanacak, peki bu insanlar ne olacak. Babam bizi kimseye minnet etmeden kendi imkanlarıyla yetiştirdi. Bu çelişki bu siyasetin çukur seviyeyesine inmeyi zul addediyorum. Bizi babamız şöyle yetiştirdi, Allah'tan başka hiç kimseye minnet etmeyip kimseye de dayanmayacağız."

"Yüzde 12 faizle 30 yıl ödemeli dolar kredisi alınmış"

Bakan Albayrak, Öztrak'ın Hazine Müsteşarlığı yaptığı dönemde yüzde 12 faizle 30 yıl ödemeli dolarla kredi aldığını anımsatarak, "Hala onun faizlerini ödüyoruz. Yüzde 12 faizle milyarlarca dolar borçlanmış bir yapıdan, Hazine Müsteşarlığı yapmış kişiden bahsediyoruz. Kim tefeci? Dünya ekonomik krizinin çıktığı bu yıl Hazine olarak yüzde 2'lerde avro olarak borçlandık. Yüzde 60-70'lerden Türk lirasıyla Hazine borçlanması yapılıyordu, biz mayıs ortalamasında yüzde 8,5'lardan borçlandık. Kim paraları nereye vermiş, sizin o yüksek faizlerle borçlandığınız faizleri ödüyoruz hala." dedi.

"O yıllarda faiz giderinin milli gelire oranı yüzde 10-15 seviyelerindeydi"

Hazine'nin o yıllarda faiz giderinin milli gelire oranının yüzde 10-15 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Albayrak, şu anda bunun yüzde 2,3 olduğunu söyledi.

Albayrak, şöyle devam etti:

"Faiz giderinin milli gelire oranının yüzde 15-20'leri bulduğu dönemin kişisi bunlar. Şu anda yüzde 2,3 oranında. Kim tefeci? Onun için beni sevmiyorlar da birilerini seviyorlarsa cevap çok açık. Benim dedem Hacı Ahmet Hamdi Albayrak hangi ahlakla hangi manevi değerlerle bizleri yetiştirdiyse, biz bunu biliriz. Biz aslımızı inkar etmedik. İşte belki bundan dolayı on yıllarca ülkeyi yöneten elitist zihniyet var ya Hacı Ahmet'nin torunu bu makama geldiği için rahatsızlık duyuyor olabilir. Bizim Allah'tan başka hesap veremeyeceğimiz kimse yok. Allah niyetimizi de kalbimizi de biliyor."