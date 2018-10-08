Berat Albayrak net konuştu: Asla taviz yok

AK Parti'nin Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi sunumu yaptı. Bakan Albayrak sunumunda, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin gücüne değinerek, genel borçluluk oranlarıyla ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 28 olduğunu kaydeden Albayrak, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde 49 seviyesinde bulunduğunu belirtti. Kamuda borçluluk oranında gayet iyi bir durumda olunduğunu vurgulayan Albayrak, Türkiye'de hane halkı borcunun milli gelire oranının yüzde 16 olduğuna dikkat çekerek gelişmekte olan ülkelerde ortalamanın yüzde 36, dünyada ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Albayrak, Türkiye'nin burada da hem dünya ortalamasından hem de gelişmekte olan ülkelerden çok daha iyi bir durumda olduğuna işaret etti. Toplam borçluluk oranı ortalamalarına ilişkin de bilgi paylaşan Albayrak, Türkiye'nin hem dünya genelinde hem de gelişmekte olan ülkelerden çok daha iyi seviyede olduğunu belirtti.



DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

Albayrak sunumunda ekonomik saldırılara karşı alnan tedbirleri de gündeme getirdi. Ekonomide bütün ilgili paydaşlarla sağlanan yüksek koordinasyona işaret eden Albayrak, spekülatif ataklarda kullanılan araçlardan biri olan swap işlemlerindeki yüzde 25 özkaynak sınırı kararını, mevduat hesaplarındaki stopaj oranları düzenlemesini, Türk Lirası'nı güçlendirmek için atılan adımları, sözleşmelerde Türk Lirası'na geçişi, bankaları rahatlatmaya yönelik adımları detaylı bir şekilde anlattı. Albayrak, "2 aydır spekülatif adımlara karşı Türkiye'nin ilgili paydaşlarla koordinasyon içinde attığı etkili adımlar sayesinde Türkiye'nin 550 puana çıkan risk primleri 350 seviyesine düştü" diye konuştu. Yeni Ekonomi Programı'nın temel başlıklarını açarak, atılacak adımları da anlatan Albayrak, "AK Parti'nin 16 yıllık iktidarlarının ekonomideki en büyük başarı alanlarından biri olan bütçe disiplininde, yeni dönemde de çok sıkı tavizsiz bir politika izlenecek. Bütçe disiplininde taviz yok." diye konuştu. Yaşanan spekülatif ataklardan bahseden Albayrak, cari açıktaki düşüşe, ihracatın ithalatı karşılama oranlarına da vurgu yaparak, "Genel olarak göstergelerle birlikte ekonomide dengelenme süreci başladı" dedi.



SPEKÜLATIF ATAKLAR YAŞANDI

Cari açığın azaltılması konusuna da değinen Albayrak, tüm bakanlıklarla koordineli şekilde yatırımların ihracatı artırmaya, cari açığı düşürmeye, teknoloji üretimini sağlamaya yönelik olarak kanalize edileceğini ve öncelik verileceğini ifade etti. Yaşanan spekülatif ataklardan bahseden Albayrak, cari açıktaki düşüşe ve ihracatın ithalatı karşılama oranlarına işaret ederek, "Genel olarak göstergelerle birlikte ekonomide dengelenme süreci başladı" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Albayrak, enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Sabah