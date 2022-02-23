Benzine zam geldi mi? Benzin ne kadar oldu?

Son dakika benzin zammı haberi: Motorin ve benzine zam var mı? Güncel benzin fiyatları… Güncel akaryakıt fiyatları ve son aylarda akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar vatandaşlar ve araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’na (EPGİS) gelecek haber merakla bekleniyor. Rusya-Ukrayna gerilimi tırmandıkça petrol fiyatları ve altın yükselişe geçmekte. Rusya’nın bölgede tansiyonu yükseltecek adımları sonrası altın fiyatları arttı. Petrol fiyatları da yükselişte.

Benzine zam var mı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı almasını yorumlayan uzmanlar, Kuzey Karadeniz'deki gerilimin en hızlı etkisinin akaryakıtta görüleceğine dikkat çekerek, perşembe gecesi benzine 70 kuruş zam gelebileceğini öngörüyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası 2 Şubat'ta benzine 71 Kuruş zam yapıldığını açıklamıştı. EPGİS'ten benzinin zammına ilişkin yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." İfadelerini kullanmıştı. Benzin fiyatlarına 20 Ocak 2022 tarihinde geçerli olmak üzere 46 kuruş, 19 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına da 52 kuruş zam gelmişti.