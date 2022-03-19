Benzine ne kadar zam geldi? Motorin fiyatı kaça çıktı? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatı önceki gün 107,50 doları görmesinin ardından günü 106,64 dolar seviyesinde kapatmıştı. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 18 Mart Cuma günü yeniden yükselişe geçerken Brent petrolün varil fiyatı 108,84 doları görmesinin ardından 106,64 dolarla kapanış yaptı. 19 Mart 2022 Cumartesi günü ise brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 1,21 artışla saat 10.10 itibarıyla 107,93 dolardan işlem görüyor.

Motorini ne kadar zam geldi?

Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesinin ardından sektör kaynaklarına göre akaryakıtta yeni zamlar bekleniyordu. Beklenen oldu. Motorinin litre fiyatı zam geldi. Motorin fiyatlarına 19 Mart itibariyle 1 lira 96 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına yansırken, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18,71 liradan 20,67 liraya yükseldi.

Güncel benzin, mazot fiyatları ne kadar?

Yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul’da 18,66’dan 20,64'e, başkent Ankara’da 18,77’den 20,72’ye, İzmir’de ise 18,78’den 20,74’e yükseldi. Benzin fiyatlarında ise bugün değişim olmadı. Benzin litresi ise İstanbul’da 18,01 TL, Ankara’da 18,10 TL, İzmir’de ise 18,12 TL’den satılıyor.