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Ekonomi Benzine, mazota zammı kim yapıyor? Akaryakıt zammını kim belirliyor?
Ekonomi

Benzine, mazota zammı kim yapıyor? Akaryakıt zammını kim belirliyor?

Son günlerde dolar kurundaki artış sebebiyle akaryakıttaki zamlar bugün de devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, litrede benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG’ye 25 kuruş daha zam kararı alınmıştı. Gelen zamlar sonrası benzin, mazot, LGP’ye gelen zamları kim yapıyor? sorusu da sorulmaya başlamıştı. Peki .enzine, mazota zammı kim yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:54:00 - 2021-11-25 11:55:14
Benzine, mazota zammı kim yapıyor? Akaryakıt zammını kim belirliyor?

Ayarkayıta zamı kim yapıyor? sorusuna EPDK’dan açıklama geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır." denildi. Açıklamanın devamında, "Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV'nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır." ifadelerine yer verildi.

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