Benzine, mazota zammı kim yapıyor? Akaryakıt zammını kim belirliyor?

Ayarkayıta zamı kim yapıyor? sorusuna EPDK’dan açıklama geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır." denildi. Açıklamanın devamında, "Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV'nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır." ifadelerine yer verildi.