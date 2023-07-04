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Gündem Benzine kallavi zam geldi! Yeni fiyatı gören kontak kapatacak! Eyvah eyvah
Gündem

Benzine kallavi zam geldi! Yeni fiyatı gören kontak kapatacak! Eyvah eyvah

Yeniakit Publisher
2023-07-04 10:37:00 -
Benzine kallavi zam geldi! Yeni fiyatı gören kontak kapatacak! Eyvah eyvah

Benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 26 liranın üzerine çıktı.

Benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 26 liranın üzerine çıktı. 

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor.

4 Temmuz Salı günü itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam geldi. Pompaya yansıyan zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de ise 26 lira 66 kuruştan satılıyor.

 
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Yorumlar

Vedat

6 ayda d9lar yuzde 40 gitti benzin ayni oldu eflasyon dogalgazdan dolayi d7stu taktik ayni millet saf degil neyin ne oldugunu biliyoruz araba fiayti ve ev fiyatlari nereye gitti yaptirim yok yaz ya domates 35 lira dahada hicbirsey demiyorum ALLAH a havale ediyorum
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