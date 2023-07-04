Benzine kallavi zam geldi! Yeni fiyatı gören kontak kapatacak! Eyvah eyvah
Benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 26 liranın üzerine çıktı.
Benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 26 liranın üzerine çıktı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor.
4 Temmuz Salı günü itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam geldi. Pompaya yansıyan zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de ise 26 lira 66 kuruştan satılıyor.
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