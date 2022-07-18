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Ekonomi Benzine kallavi indirim! Depoları fulleyin millet
Ekonomi

Benzine kallavi indirim! Depoları fulleyin millet

Brent petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi sürüyor. 19 Temmuz itibariyle benzine kallavi indirim geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 09:52:00 -
Benzine kallavi indirim! Depoları fulleyin millet

Dünya piyasalarında petrol fiyatlarının 100 doların altına inmesinin ardından akaryakıt ürünlerine indirim beklentileri arttı. Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. 

Benzine 96 kuruş indirim geliyor

19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte 18 Temmuz itibarıyla akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 25,40 TL
Benzin litre fiyatı 23,69
LPG litre fiyatı 10,21 TL

ANKARA
Motorin litre fiyatı 25,56 TL
Benzin litre fiyatı 23,75
LPG litre fiyatı 10,53 TL

İZMİR
Motorin litre fiyatı 25,50 TL
Benzin litre fiyatı 23,75
LPG litre fiyatı 10,33 TL

 

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Yorumlar

9. Köy

Petrol fiyatları bir hafta önce düştü.Tatil bahanesiyle Günlerdir yapmadığınız indirim i yaptınız .Parayı istasyonlarla birlikte yediniz .Elinizi cebimizden çekin artacak
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