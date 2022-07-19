Benzine indirim geldi

Son dönemde gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 96 kuruş düştü.

İndirim sonrası yeni fiyatlar

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 70 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 82 kuruşa geriledi.

Akaryakıt fiatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.