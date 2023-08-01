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Ekonomi Benzine 2 lira zam!
Ekonomi

Benzine 2 lira zam!

Yeniakit Publisher
2023-08-01 10:38:00 -
Benzine 2 lira zam!

Motorine 1 lira 7 kuruş, benzine ise 2 liralık zam bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. LPG’ye ise 2 Ağustos Çarşamba günü 2 liralık zam gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda ÖTV tutarlarında büyük zam yapılmış ve bu artış benzinde ve motorinin litre fiyatında 6 liralık artışa yol açmıştı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.

MOTORİNE 1 LİRA 7 KURUŞ BENZİNE İSE 2 LİRA ZAM

Son olarak yeni bir zam haberi daha geldi.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL, benzine ise 2 lira zam geldi.

MOTORİN 36, BENZİN İSE 38 LİRAYI AŞTI

İstanbul'da son zamla 35.35 TL’yi bulan motorinin yeni fiyatı 37 TL'ye yaklaşırken, benzinin fiyatı ise 38 lirayı aştı.
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LPG'YE DE ZAM BEKLENİYOR

Öte yandan LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.

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Yorumlar

emekliye MÜJDE haberinden sonra arabasi olana MÜJDE manseti atmaliydiniz bu habere de....

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Isa

Hayirdir alay edercesine „kallavi“ zam…. Zamla alay edilir mi?
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