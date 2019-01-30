Benzinde 17 kuruş indirim
"Benzinin litre fiyatında pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 17 kuruş indirime gidildi.30 Ocak 2019 Çarşamba 11:45
Benzinin litre fiyatında 17 kuruş indirime gidildi. Litre fiyatı Ankara’da 6,27 liradan 6,10 liraya, İstanbul’da 6,20 liradan 6,03 liraya, İzmir’de de 6,25 liradan 6,08 liraya düştü.
Son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin, birçok ilde motorinden ucuz hale geldi. Benzin fiyatları motorinin Van’da 8, Antalya’da 7, Diyarbakır’da 6, Erzurum’da 4, Mersin’de 3, İstanbul ve Adana’da 2, Kars ile İzmir’de ise 1 kuruş altında.
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