Benzinde 17 kuruş indirim "Benzinin litre fiyatında pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 17 kuruş indirime gidildi.

Benzinin litre fiyatında 17 kuruş indirime gidildi. Litre fiyatı Ankara’da 6,27 liradan 6,10 liraya, İstanbul’da 6,20 liradan 6,03 liraya, İzmir’de de 6,25 liradan 6,08 liraya düştü. Son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin, birçok ilde motorinden ucuz hale geldi. Benzin fiyatları motorinin Van’da 8, Antalya’da 7, Diyarbakır’da 6, Erzurum’da 4, Mersin’de 3, İstanbul ve Adana’da 2, Kars ile İzmir’de ise 1 kuruş altında.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.