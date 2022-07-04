Benzin ve motorine (mazota) indirim var mı? 4 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları:

Kurban Bayramı öncesi akaryakıt fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cuma günü yükselişe geçen brent petrolün fiyatı yüzde 3 düşerek 111.27 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 108.09 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün 110 doların altına düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı? sorusu da sorulmaya devam ediliyor.

Türkiye’de son günlerde Rusya’dan alınan ucuz ham petrol akaryakıt piyasasının temel gündem maddesini oluşturuyor. İddialara göre, Türkiye Rusya’nın piyasanın yüzde 30 altındaki satışlarından faydalanarak ham petrol ithal etti. Bunun fiyatlara olumlu yansıması bekleniyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 02 Temmuz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda ise 1 lira 75 kuruş indirim gerçekleşti. Peki anlık akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin, LPG fiyatları anlık ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG 4 Temmuz fiyatları İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,64, Ankara'da 26,74 ve İzmir'de 26,77 liradan satılıyor.

İstanbul akaryakıt fiyatları

Motorin: 26,64 TL

Benzin: 25,18 TL

LPG: 10,67 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Motorin: 26,74 TL

Benzin: 25,31 TL

LPG: 10,57 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Motorin: 26,77 TL

Benzin: 25,30 TL

LPG: 10,31 TL