Benzin ve motorine indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatlarına yönelik indirim kararı alındı. Benzin ve motorine 27 ile 30 kuruş arasında indirim yapılacak.

Hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre indirim kararı, Pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacak. Yapılacak indirimin benzinde 28, motorinde ise 29 kuruş olması bekleniyor.