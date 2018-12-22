Benzin ve motorine indirim geliyor!
Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Pazartesi gece yarısından itibaren benzinde 28, motorinde ise 29 kuruş indirim uygulamaya konulacak.22 Aralık 2018 Cumartesi 14:38
Akaryakıt fiyatlarına yönelik indirim kararı alındı. Benzin ve motorine 27 ile 30 kuruş arasında indirim yapılacak.
Hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre indirim kararı, Pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacak. Yapılacak indirimin benzinde 28, motorinde ise 29 kuruş olması bekleniyor.
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