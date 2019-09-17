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Benzin ve motorin fiyatlarına zam!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 34 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 36 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 12 kuruş olarak benzinde ise 35 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde 22 kuruş benzinde ise 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

17 Eylül 2019 Salı 20:10
Benzin ve motorin fiyatlarına zam!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yapıldı.

Motorinin litre fiyatına 34 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 36 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 12 kuruş olarak benzinde ise 35 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde 22 kuruş benzinde ise 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil sistemi bu yıl benzin ve motorin için dördüncü kez tekrar devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 34 kuruşluk artışın 12 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 22 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,56 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,50 liraya, İzmir'de 6,47 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Benzin fiyatlarında ise yaşanan 36 kuruşluk artışın 35 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,84 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,19 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,88 liradan 7,23 liraya, İzmir'de 6,85 liradan 7,20 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Eşel mobil nedir?

Akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki oynaklık nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak adlandırılıyor. Örneğin benzin fiyatı 30 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 30 kuruş indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutuluyor.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 20:10
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Motorin
  5. benzin

YORUM YAZ

  • SaimSaim2 dk önce
    Imamoglu istifa
  • BurdurluBurdurlu15 dk önce
    neyin isyanındasınız eyy yorumcular, bakın ne diyor haberde "1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak." 1 kuruş kárdasınız daha ne istersiniz.
  • hasanhasan25 dk önce
    Yine imamoglu zam yapmis gordun mu. Hani her sey guzel ol... Pardon, baska habere yazacaktim, yanlis oldu.
  • Asaf SallabaşAsaf Sallabaş28 dk önce
    Maşallah ekonomi şaha kalkıyor. Enflasyon ve faizler düşüyor. İşsizlik artıyor. Dünya kıskançlığından çatlıyor. Ekonomi yönetimi işte böyle olur.
  • MisafirMisafir38 dk önce
    Nasıl başganlık eyi demi,hadiin gari Reis bizi uçuriii...
  • Hıdır Hıdır 48 dk önce
    Yetmez ama evetçiler, nerdesiniz?
  • VeyselVeysel49 dk önce
    Asgari ücrete %25 zam yapılmalı elektrik doğalgaz akaryakıt zamlandı maaş çok düşük kaldı.
  • SerdarSerdar54 dk önce
    Reis böyle başlık attigiizi görmesin gazeteyi yedirir size zam denilmez fiyat guncellendi
  • BenBen57 dk önce
    Ekonomimizin çoooook iyi gittiğini gösteriyor bu zamlar. Sakın yanlış bir anlam çıkarılmasın.
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 1 sa önce
    İmamoğlu hep zam yapıyor..kayyım atansın
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Yarina taxici ve minibüscülerde yüzde 25 zam isterler, herjese kolay gile...

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