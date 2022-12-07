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Aktüel Benzin istasyonunda driftin sonu kötü bitti
Aktüel

Benzin istasyonunda driftin sonu kötü bitti

Drift yapmaya çalışırken akaryakıt pompasına çarpan sürücü, yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 19:24:00 - 2022-12-07 19:27:04

ABD’nin New York eyaletine bağlı Rochester ilçesi yakınlarında bir sürücü, girdiği akaryakıt istasyonunda drift yapmaya çalıştı.

Kontrolü kaybeden sürücü, pompaya çarptı.

Yakıt pompası bir anda alev aldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çarpmanın etkisiyle yakıt pompası bir anda alev aldı.

Sürücü ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Gözaltına alındı

Polis, tanık ifadeleri ve güvenlik kameralarını inceledikten sonra kimliği tespit edilen 18 yaşındaki Ryan Odell'ı, Utah eyaletine bağlı Ogden şehrinde yakaladı.

İHA’nın haberine göre suçunu kabul eden genç, "suç mahallini terk etme" ve "suç teşkil eden davranışlarda bulunma" gerekçesiyle gözaltına alındı.

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