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Benzin fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama!

Benzin fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, "Eylül ayına kadar bir miktar yükseliş trendi göreceğimizi düşünüyoruz ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla aksi yönde bir açıklama olmadıkça eşel mobil sistemi bizi koruyacaktır" dedi

02 Temmuz 2019 Salı 16:14
Benzin fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı açıklamada, benzin fiyatlarına dün yapılan 27 kuruşluk zammın son dönemdeki yurt dışı ürün ve petrol fiyatlarında yaşanan artışlardan kaynaklandığını söyledi.

Dolar kurundaki düşüşün de yurt dışı kaynaklı bu artışı telafi edemediğini ifade eden Aktaş, "Bu zam mecburiyetten oluştu ama bu zamla birlikte eşel mobil sistemine, yani koruyucu şemsiyeye tekrar girildi. Hızlı bir artış olduğu için rakamlara yansımadı ancak bundan sonra indirimler fiyatlara yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, 25-26 Haziran'da yapılması planlanan 176. Olağan OPEC Toplantısı ile OPEC dışı bazı üretici ülke temsilcilerinin de yer alacağı ve petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının görüşüleceği 6. Bakanlar Toplantısı'nın ertelenmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini de aktardı.

Bu nedenle küresel petrol piyasalarında oluşan belirsizliğin yakın dönemde akaryakıt fiyatlarını kademeli olarak yükseltebileceğini dile getiren Aktaş, "Eylül ayına kadar bir miktar yükseliş trendi göreceğimizi düşünüyoruz ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla aksi yönde bir açıklama olmadıkça eşel mobil sistemi bizi koruyacaktır." diye konuştu.

"Bu hafta akaryakıt fiyatlarında değişiklik beklemiyoruz"

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş da küresel piyasalardaki gerginliğin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirterek, son olarak Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yapılan saldırıların da fiyatları yükselttiğini söyledi.

Dün benzine yapılan zammın cüzi bir miktarının ÖTV'den karşılandığını belirten Okumuş, "25 Haziran'da 22 kuruş motorine zam geldi, ÖTV'den yarım kuruşu devlet karşıladı. Ardından da en son benzine 27 kuruş zam geldi ve yarım kuruş ÖTV'den karşılandı. LPG'de ise bugün itibariyle 19 kuruş indirim oldu. Bundan sonraki artışlarda da eşel mobil sistemi devreye girecek. Bu hafta akaryakıt fiyatlarında değişiklik beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eşel mobil sistemi nedir?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Mayıs 2018'den itibaren artan akaryakıt fiyatları bu sistemle birçok defa pompaya yansıtılmazken, geçen yıl kasımda fiyatlarda vergiden karşılanan miktarın altına inilmesiyle sistem devreden çıkarılmış ve indirimler de pompaya yansımaya başlamıştı.

Öte yandan, 18 Haziran'da 60 dolar civarında seyreden Brent petrolün varili, son iki hafta içinde yükselişe geçti ve dün itibarıyla 66 dolar seviyelerini test etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:14
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  6. OPEC
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