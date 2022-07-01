Benzin fiyatları ne kadar? Benzin indi mi? Güncel LPG fiyatları:
Brent petrolün ve doların düşüşü sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Yaklaşık 10 gündür 110-115 dolar seviyesinde seyreden Brent petrole dolar kuru düşüşü de eklenince benzin, motorin ve LPG’de indirimler peş peşe gelmeye başladı. Pki motorin fiyatları ne kadar? Motorine ne kadar indirim geldi? Motorin indirimli fiyatı ne kadar? LPG fiyatı ne kadar? İşte 1 Temmuz 2022 Cuma güncel akaryakıt fiyatları…
Hem döviz kurları hem de uluslararası ürün fiyatları artışlarından dolayı son dönemde zam üstü zam yapılan akaryakıtta bugün indirim var. Sözcü'de yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda 1 lira 71 kuruş düşecek. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,17 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 TL’ye, İzmir’de gerileyecek. 29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak.
Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL, İzmir’de 26,77 TL fiyatla satılıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak indirimli akaryakıt fiyatları
İstanbul'da benzin, motorin, LPG fiyatları
Benzin: 27,25 TL (25,12 TL olması bekleniyor)
Motorin: 26,64 TL
LPG: 12,42 TL (10,67 TL olması bekleniyor)
Ankara'da benzin, motorin, LPG fiyatları
Benzin: 27,35 TL (25,22 TL olması bekleniyor)
Motorin: 26,74 TL
LPG: 12,29 TL (10,44 TL olması bekleniyor)
İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları
Benzin: 27,37 TL (25,24 TL olması bekleniyor)
Motorin: 26,77 TL
LPG: 12,09 TL (10,24 TL olması bekleniyor)