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Otomotiv Bentley'den elektrikli otomobil kararı
Otomotiv

Bentley'den elektrikli otomobil kararı

Bentley, tamamen elektrikli ilk otomobilini 2025'te üretecek

Yeniakit Publisher
2022-01-27 09:08:00 -
Bentley'den elektrikli otomobil kararı

Otomobil endüstrisindeki büyük üreticiler, yaklaşan fosil yakıtlı otomobil yasakları nedeniyle elektrikli araçlara dev yatırımlar yapmak zorunda kalıyor.

Volkswagen Grubu'nun yan kuruluşu olan İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, ilk tam elektrikli otomobilinin üretimine 2025 yılında başlayacağını duyurdu.

Bentley, ayrıca önümüzdeki on yıl içinde sürdürülebilirliğe 2,5 milyar sterlin (3,4 milyar dolar ) yatırım yapmayı taahhüt etti.

Otomobil üreticisi, yeni aracı inşa etmek için İngiltere'deki Crewe fabrikasını yeniden yapılandıracağını söyledi. Marka, ilk tam elektrikli aracının nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Bu ayın başlarında Bentley, yüksek kaliteli araçlara olan güçlü talep sayesinde küresel satışlarını yüzde 31 artırdığını ve 2021'de rekor kırdığını açıklamıştı.

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