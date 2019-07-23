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"Beni en fazla Gençlerbirliği istedi"

- Gençlerbirliği'nin yeni transferi Senegalli kaleci Abdoulaye Diallo:- "İkinci kez Türkiye'ye gelmek çok onur verici oldu. İnşallah daha iyi performans sergilerim"

23 Temmuz 2019 Salı 17:01
"Beni en fazla Gençlerbirliği istedi"


ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi kaleci Abdoulaye Diallo, Ankara'ya geldi.

Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Senegal Milli Takım kadrosunda yer alan Diallo, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezdi.

Kırmızı-siyahlılarla iki yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki kaleci, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ile görüştü.

Diallo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini birçok kulübün istediğini ama bunların arasında en isteklisinin Gençlerbirliği olduğunu söyledi.

Kendisi için en iyi tercihi yaptığını belirten Diallo, "Birçok teklif geldi ancak beni en çok Gençlerbirliği istedi. Başkan Murat Cavcav ve teknik direktör Mustafa Kaplan'a beni istedikleri için teşekkür ederim. Rize'de de çok güzel bir sezon geçirmiştim. İkinci kez Türkiye'ye gelmek çok onur verici oldu. İnşallah daha iyi performans sergilerim." ifadelerini kullandı.

Senegalli file bekçisi, milli formayı giymenin gurur verci olduğunu vurgulayarak, "Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak çok güzel bir deneyimdi. Finale kaldık ancak kupayı kazanamadık. İnşallah daha çok maçlar oynar ve kupalar kazanırız." diye konuştu.


- Cavcav: "Bir veya iki takviye daha yapabiliriz"


Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da transfer çalışmalarına devam ettiklerini, gerekli yerlere birkaç takviye daha yapabileceklerini dile getirdi.

Senegalli kalecinin turnuva sonrası takıma katıldığını aktaran Cavcav, "Diallo bizim bu yendinci yabancı transferimiz. İyi bir oyuncu, bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı olmasını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Cavcav, "Takımımız şu anda Gerede kampında. Ben de büyük ihtimalle yarın ya da öbür gün oraya gideceğim. Hocamızla bir görüşmemiz olacak. Takım hakkında değerlendirme yapacağız. Değerlendirme sonrası bir veya iki takviye daha yapmamız gerekebilir. Bunu hocamızla görüştükten sonra açıklayacağız. Kamp bitmeden transferleri bitirmeyi düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:01
  1. Abdoulaye Diallo
  2. Afrika Uluslar Kupası
  3. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri
  4. Gençlerbirliği
  5. Murat Cavcav
  6. SÜPER LİG

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