Benfica-Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin Benfica karşısındaki ilk 11'i

Değişen yönetim ve teknik kadrosuyla yepyeni bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de hedef Avrupa'da büyük bir başarı yakalayabilmek. Bu başarı içinse ilk kritik sınav bu akşam Benfica ile oynanacak ön eleme karşılaşmasıyla verilecek.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılma hakkını elde eden Fenerbahçe, bu akşam Portekiz ekibi Benfica karşısında rövanş için avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak.

Portekiz'de Luz Stadı'nda oynanacak Benfica-Fenerbahçe maçı, Türkiye saat ile 22.00'da başlayacak.

Futbolseverler, Belarus Futbol Federasyonu'ndan hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği Benfica-Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 kanalından canlı yayınla izleyebilecek.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Ali Koç başkanlığında ve Phillip Cocu yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, 14 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Benfica rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek ve o turu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe, Benfica'ya elenirse yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İLK 11'LER

Benfica: Svilar, Almeida, Jardel, Dias, Grimaldo, Semedo, Fejsa, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Castillo

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Barış, Giuliano, Valbuena, Alper