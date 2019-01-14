0553 313 94 23

Benfica, Bruno Lage ile devam kararı aldı

- Portekiz kulübü, Rui Vitoria'nın yerine geçici olarak göreve getirdiği teknik direktör Bruno Lage'nin sezon sonuna kadar takımın başında kalacağını açıkladı

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:18
Benfica, Bruno Lage ile devam kararı aldı


MADRİD (AA) - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Portekiz'in Benfica takımında geçici olarak göreve getirilen teknik direktör Bruno Lage ile sezon sonuna kadar devam etme kararı alındı.

Benfica Kulübünden Portekiz Ulusal Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna yapılan açıklamada, Bruno Lage'nin teknik direktör olarak devam etmesi için nihai kararın alındığı belirtildi.

Luz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Benfica Kulübü Başkanı Luis Filipe Vieira da Rui Vitoria'nın ayrılmasından sonra Bruno Lage'nin her zaman ilk tercih olduğunu, başka hiçbir teknik direktör ile görüşmediklerini söyledi. Vieira, daha önce Benfica'nın altyapısını çalıştıran Lage'nin kulübü en iyi tanıyan ve hedeflerini en iyi bilen bir teknik adam olduğunu vurguladı.

Benfica'da kötü sonuçların ardından 3 Ocak'ta teknik direktör Rui Vitoria görevden alınmış, yerine Benfica B takımını çalıştıran 42 yaşındaki Bruno Lage'nin geçici olarak getirildiği kaydedilmişti.

Lage'nin yönetiminde şu ana dek Portekiz liginde iki maça çıkan Benfica, sahasında Rio Ave'yi 4-2, deplasmanda Santa Clara'yı da 2-0 yendi. Portekiz liginde geride kalan 17 haftada Porto 43 puanla lider, Benfica da 38 puanla ikinci sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Galatasaray-Benfica eşleşmesinde ilk maç 14 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş ise 21 Şubat'ta Lizbon'da oynanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:18
  1. Benfica
  2. Futbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Sivas'ta fuhuş operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Sivas'ta fuhuş operasyonu
    2. Taksicilerden UKOME'ye tepki
    3. Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen..
    4. Silah çektikleri kişinin kim olduğunu..
    5. Kars'ta minibüs devrildi: 7 yaralı
    6. GÜNCELLEME - Kabil'de bomba yüklü..
    7. Memur maaş zammı 2019 hangi memur ne..
    8. Kız çocuğunun hastane tuvaletindeki..
    9. Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı..
    10. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kolide..
    11. Down sendromlu Aynur'un "öğretmenlik"..
    12. Korkunç cinayette gerçek ortaya çıktı!
    13. Avrupa'nın gözü bu oylamada! Karar..
    14. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı..
    15. Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
    16. Moody's'den Avro Bölgesi'ne ilişkin..
    17. Zarif: "Irak'a yönelik vizeyi..
    18. Diyarbakır'da terör operasyonu!..
    19. Pompeo, Umman Sultanı Kabus ile..
    20. Younes Belhanda Galatasaray'dan gidiyor
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    Melih Gökçek'ten o parti hakkında flaş sözler! 'Gezi zekalılar'
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!