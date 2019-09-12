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Ben Moore, Galatasaray Doğa Sigorta'da

12 Eylül 2019 Perşembe 12:22
Ben Moore, Galatasaray Doğa Sigorta'da


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li Ben Moore'u transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerini ilk kez bu sezon Avrupa'ya taşıyacak olan Ben Moore'a hoş geldin der, formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadesi kullanıldı.

Forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan 2,03 metre boyundaki 24 yaşındaki basketbolcu kariyerinde daha önce NBA'de Indiana Pacers'ın G-League takımı olan Fort Wayne Mad Ants ve San Antonio Spurs'ün G-League ekibi olan Austin Spurs takımlarında forma giydi.


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:22
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