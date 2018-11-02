Küçük kızlarınızı Barbie bebeklerle büyüttüm, “bugün sizden estetik operasyon için para istiyorlar” diye neden şaşırıyorsunuz!

Çıkarlarım uğruna kocaman bir moda endüstrisi oluşturdum!



İstediğimi de elde ettim; 17 yaşındaki kızların çoğu dış görünüşlerinden rahatsız.

Ben Batıyım! Bir kadının bir moda dergisini 15 dakika karıştırması kendi vücudunu beğenmemesine yetiyor!

Ben Batıyım! Bakış açınızı öyle bir değiştirdim ki, hırsız bir CEO'nun hayat hikâyesi sizin için "azim ve başarı hikâyesi" olabiliyor.

Ben Batıyım! ortalama bir insanın günde 5,5 saat TV izlediği, tiyatro, sinema ve alışveriş budalası bir toplumdan defedilmek gibi bir kaygım yok!

Ben Batıyım! Ve yine başardım! Bütün kadınları dolapları tıka basa dolu olduğu halde giyecek hiçbir şeyleri olmadığına inandırdım.

Ben Batıyım! Steve Jobs tabii ki çok önemli biriydi, ancak %1'inizin ihtiyacı olan makineleri 3. Dünya ülkelerinde, hattâ "Kızıl Çin"de sendikasız, ucuz işçilerle üretmekte çok başarılıydı…

Elbette bütün Batılılar birer "aziz" gibi konuşacaklar, tıpkı Bill Gates gibi, 150 milyon dolarlık 66.000 m2 bir evde yaşayan bir aziz!

Ben Batıyım! Ve benim yüzümden ortalık miras kavgaları yüzünden kanlı bıçaklı olmuş akrabalarla dolu. Her yıl 20 milyon çocuk açlıktan ölürken siz bir koşu bandının üstünde fazla yağlarınızı eritmek için ter döküyorsunuz!

Ben Batıyım! Ve benim yüzümden dünyada 600 milyon obez ve 1,4 milyar aç insan var!

Ben Batıyım! Ve Starbucks için kahve üreten bir çiftçinin oradan bir bardak kahve satın alabilmesi için 3 gün çalışması gerek!

Ben Batıyım! Ve "serbest piyasa ekonomisi", komünist zorbalığın çöken "eşitlik" iddiası gibi dünyanın iki büyük yalanından biri.

Ben Batıyım! Ve Amerikalıların % 24'ü eğer milyarder olmaları için bütün ailelerini reddetmeleri gerekecekse, bunu yapabileceklerini söylüyor.

Ben Batıyım! Ve kadınlara sesleniyorum! Lütfen birer obje haline geldiğinizi aklınıza getirmeden VS'a koşun. VS ülkelerine Türkiye de eklendi, avuç içi kadar çamaşıra 80 dolar verince çok mutlu olacağınızı garanti ediyorum!

Ben Batıyım! Ve 15 yaşındaki bir çocuğun iPad alabilmek için böbreğini sattığını duyunca zevkten dört köşe oldum!

Ben Batıyım! Ve Madonna'nın sadece Londra'da 8 evi var, ortalama 600 evsize barınak olabilecek büyüklükte.

Ben Batıyım! ve Tayland'da Disney fabrikası için çalışan bir çocuğun Disneyland'e girecek parayı çıkarması için 55 gün çalışması gerek.

Ben Batıyım! Asırlardır sömürdüğüm Afrika kıtası dünyanın altın rezervlerinin % 90'ını elinde bulundurmasına rağmen, iç savaş ve açlıktan kırılmakta.

Ben Batıyım! Ve Afrika kıtasından her sene 8,5 milyar dolar değerinde pırlanta çıkıyor, kıtanın savaş ve açlık sorununu çözmeye yetecek miktar ama, savaşı körüklemesem, o pırlantaları yok pahasına dışarıya nasıl çıkarabilirim!



Ben Batıyım! Ve siz pırlantalara bayılırsınız, Hindistan'da 1 milyon kişi günde 1,2 dolar kazanarak o pırlantaları üretiyorlar.

Ben Batıyım! Dünyayı sarışın kadınların güzel olduğuna inandırdım, bu yüzden Asya kıtasında 300 milyon kadın düzenli olarak beyazlatıcı sabun kullanıyor.

Ben Batıyım! Ve sizin hayatlarına özendiğiniz Hollywood yıldızlarının % 64'ü kokain bağımlısı.

Ben Batıyım! Ve yılda 20 milyon çocuk açlıktan ölürken, siz aynı tişörtü haftada iki kez giymeye utanıyorsunuz.

Ben Batıyım! Ve siz, artık farkına varın, inandığınız Allah'a eş koştuğunuz ilah haline geldim! Baksanıza "hocaefendileriniz" bile Amerika'da oturup size hocalık etmekte; sizi benim hesabıma birbirinize düşürmekte..

Ben Batıyım! Ve siz Müslümanlar, 5 yıldızlı Kâbe manzaralı otellerde, "ibadet" ederken, bütün dünya Hıristiyan bayramı Noel'i sırf alışveriş yapıp "eğlenmek için" kutlarken siz hangi dinden bahsediyorsunuz?

Ben Batıyım! Ve tefeciler, bankacılar, sigortacılar, borsacılar benim evlatlarım.

Ben Batıyım! Amerikalıların % 85'i eğer ekonomik durumlarını iyileştirebilecekse faşist bir hükümeti seçebileceklerini söylüyor. Koskoca Kızıl Çin bile bana en ucuz işci emeğini sömürmem için kapılarını açıyor. İşte bu benim gücüm!



Ben Batıyım! Zavallı tüketim bağımlıları..

Ben Batıyım! Benim de iplerim siyonistlerin elinde.

Not : Bu satırlar Yahudi asıllı Amerikalı 1943 doğumlu ekonomist Joseph Stiglitz'in, "Eşitsizliğin Bedeli"nde "Merhaba Ben kapitalizm!" diye başlayan sol hesabına yazılmış metinden uyarlanmıştır.