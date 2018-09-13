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Belözoğlu'nun cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in kaptanı Belözoğlu'nun 3 maçlık cezasını 2'ye düşürdü.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:43
Belözoğlu'nun cezasına indirim

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu'nun, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 3 resmi müsabakadan men ve 7 bin 800 lira para cezasının, haksız tahrik derecesi dikkate alınarak takdiren indirilmesi suretiyle, 2 resmi müsabakadan men ve 5 bin 200 lira para cezası olarak düzeltilerek onanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kayserisporlu futbolcu Şamil Çinaz'ın, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maçlık cezasının ise onandığı bildirildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün idarecisi Zafer Aynalı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının, 14 gün hak mahrumiyeti ve 16 bin 667 lira para cezası olarak düzeltildiği de duyuruldu.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:43
  1. Kayseri
  2. Erzurum
  3. Emre Belözoğlu
  4. Futbol
  5. Medipol Başakşehir
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

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