Belma Simavi’nin ölümü ile hatırlanan gerçekler... Hürriyet'in eski patronundan ahlaksızlık!

Hürriyet gazetesinin eski sahiplerinden Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Simavi bir süredir KOAH tedavisi görüyordu.

Belma Simavi'nin ölümün ardından, gazeteci İrem Barutçu tarafından "Babıâli Tanrıları - Simavi Ailesi" isimli kitap tekrar gündeme geldi.

Kitapta, Hürriyet'in eski patronu Erol Simavi'yle ilgili skandal bir gerçeğe de yer verilmişti. Kitabın ilgili bölümü şu şekilde:

Erol Simavi, Nükhet Duru'yla 1974 yılında genç şarkıcıya çiçek yollayarak tanışmıştı. Hürriyet'in patronunun, onda gelecek gördüğünü vurgulayarak bir gün iyi bir sanatçı olacağını söylemesi şüphe yok ki göğsünü kabartmıştı. Duru, bu tanışmadan birkaç yıl sonra, Hürriyet bünyesinde çıkmakta olan gazete ve dergilerde niçin sürekli olarak aleyhinde haber yapıldığını sormak üzere başvurduğu Hürriyet'in patronundan, şaşırtıcı bir cevap alacaktı. Nükhet Duru anlatıyor: "İyi bir sanatçı olacağımı söylediniz... Peki niçin bu olumsuz haberler? Erol Bey, o gün bana, artık büyüdüğümü, kendisiyle birlikte olabileceğimi ve eğer bu teklifi kabul edersem bu tür dertlerimin kalmayacağını söyledi."