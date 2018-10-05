Bellona'dan spora büyük destek

Türkiye’nin mobilya devlerinden biri olan Bellona ile Kayseri Basketbol Kulübü arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, şehrin en büyük markalarından biri olarak yükümlülüklerinin sadece üretmek ve pazarlamak değil, şehrin kültür, sanat ve spor hayatına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Ellerinden geldiğince takımın yanında olacaklarını dile getiren Ertekin, “Şehrin bu kadar sahiplendiği, hiçbir dönemde yalnız bırakmadığı bir takımı, elbette ki bu şehrin en büyük sanayicisi olarak bizim de yalnız bırakmamız düşünülemez. Gittikleri yere kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Elimizden geleni yaparız’

Boydak Genel Müdürü Mustafa Karamemiş ise de sponsorluktan dolayı memnuniyetini dile getirerek; “Bu sponsorluk bizlere gurur veriyor. Devamını da sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu. Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Ömer Yağmur ile Boydak Genel Müdürü Mustafa Karamemiş sponsorluk anlaşmasını imzaladı.