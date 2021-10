Bellona’dan ihracat atılımı Dış satışımızı yüzde 80 arttırdık

Buğra Kardan

Mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Bellona, üretim yatırımları, ihracat başarıları ve indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Genel Müdür Mustafa Karamemiş, editörümüz Buğra Kardan’ın bu yatırımlar, başarılar ve kampanyalarla ilgili sorularını cevapladı. İşte sorular ve yanıtları:

Kayıplar telafi ediliyor

Mobilya sektörü için 2021 nasıl geçiyor?



Genel çerçevede 2021 Mayıs ayına kadarki bölümü hatırlıyoruz. Hafta sonları mağazalar, AVM’ler kapalıydı. Perakendeye baktığınızda da toplam satışların yüzde 65’i hafta sonları yapılıyor. Dolayısıyla ciddi manada kan kaybı yaşadık. Covid-19’la mücadele etmeliydik, ettik. Ama açılmanın başlaması, aşı yaygınlaşmasıyla hayat normale dönüyor ve satışlar artıyor. Şu anda kayıplar telafi ediliyor. Art arda siparişler geliyor. Biz, marka olarak yüzde 20 bandına bir büyümeyle yola devam ediyoruz. Sektör de bu büyüme oranından uzak değil. Hatta daha hızlı büyüyenler var. Çünkü yeni şubeler ve bayiler açan var. Buralara ürün göndermeler bir nevi çıkış olarak görüldüğü için herkes farklı büyüme oranlarından bahsediyor.

l Sıkıntılar da var sanıyorum.



Elbette. Şu anda sektör ciddi bir sorun yaşıyor. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Hammadde fiyatları aldı başını gidiyor. İhracat da her tarafta çok iştah açıcı. Her firma ihracata pahalı ürün göndermenin peşinde. Yine konteyner fiyatı artıyor. New Jersey’e konteyner için biçilen bedel 9 bin dolar. Konteynerde bulunan ürünün ederi de 15 bin dolar. Maliyetlere baktığımızda zor bir süreçte olduğumuzu gözlemliyoruz. İç pazarda sıkıntı yok. İç pazarın hacmi, müşteri kitlesi belli. Burada normal büyümeyle devam ediyoruz. Ama ihracatta öyle değil. Her firma ihracata odaklanıyor. Doğal olarak yardımcı ekipman, aksesuar, metal maliyetleri artıyor.



Ahşap panel ve metal üretenler, bu geçişleri koordine edecek yapıda değiller. Ama biz büyük markalar olarak pek çok imalatçıyla irtibat halindeyiz. Burada ağırlığımızı ortaya koyuyoruz.

Devlet eli değmeli

İhracatta büyüme oranınız nedir?



İhracatta yüzde 80 büyüme kaydettik. İhracatta büyümeyi yüzde 100’e, yüzde 120’ye çıkarma şansımız var. İki buçuk katına çıkarmak için gücümüz de var. Ama iş gücü ve hammadde noktasında sky ivmelenmeyi göremiyoruz. Bunun için nitelikli büyümeye ve kaliteli yatırımlara ihtiyaç var.



Örneğin süngerin hammaddesini ülkemizde üretmek çok ama çok önemli. Bu hammadde, kısa vadede imal edilemez. Buraya muhakkak ve muhakkak devlet eli değmeli. Global şirketlerle evlilik yapılmalı. Fabrika için uygun yer belirlenmeli. Limana yakın bir nokta tercih edilmeli. Çünkü petrolle alakalı bir üründen söz ediyoruz. Çok büyük devasa şirketlerden bahsediyoruz. Bu fabrikanın yatırım bedeli 6 milyar dolar civarında. İşte onun için devlet yardımı, teşviki şart.

ABD’de güçlü büyüme

İhracatta öne çıkan pazarlar hangileri?



Şu anda ABD. Biz, orada 1 Ocak 2021 itibarıyla Bellona USA’yi kurduk. Orada 22 kişilik ekibimizle faaliyet yürütüyoruz. Chicago’da, Atlanta’da, Florida’da satış noktalarımız var. Yakında Kanada’da noktamız devreye girecek. 11 bin metrekarelik depomuz mevcut. Las Wegas’ta sunum alanımız var.



ABD’de güçlü büyüme elde ettik. Sadece orada değil, dünyanın diğer bölgelerinde de dinamizm yakaladık.

Yatırımlar devam edecek

130 milyon liralık yatırımınızın durumu nedir?



Tesisi açtığımızda 400 çalışanımız vardı. Şu anda 640 çalışanımız bulunuyor. Tesis büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 450 bin sandalye, 420-440 bin yatak üretimi yapıyoruz. Burada makine parkur ilaveleri yapacağız, üretim kapasitesini arttıracağız.



İstihdam hedefi aşıldı.



Evet. Ek istihdam kararı alınabilir.



Binli rakamlar görülebilir mi?



İnşallah. Personel alma konusunda sıkıntımız yok. Diğer tesislerimiz de kapasite arttırımına müsait. Burası bizim 6’ncı tesisimiz. 6 üretim alanımızda da işler yolunda gidiyor. İnşallah, yatırımlarımız sürecek. Büyüdükçe ivmemiz devam edecek.

Kâr değil, ar yılı

İndirim kampanyalarımızla da ön plandasınız. Bu kampanyalarınız devam edecek mi?



Yok, kampanyaların devamını getiremeyiz. Çünkü hammadde enflasyonu çok güçlü. 2020 başından bu yana metalde, süngerde, ahşap panelde, ambalajda 2-2.5 kat fiyat artışlarına şahit oluyoruz. Bu ortamda indirimleri sürdürmemiz mümkün değil. Bilindiği üzere 45 gün yaptık bu kampanyaları. Malum, Akdeniz ve Ege’de orman yangınları yaşandı. Kuzeyde seller oldu. Artvin, Rize, Kastamonu’da afetlerle karşı karşıya kalındı. Bu bölgelerde yaşanan kayıpları göz önünde bulundurarak, yeni evlenecekleri ve yuva kuracakları dikkate alarak “Taşın altına elimizi koyalım, 2021 kâr değil de ar yılı olsun” dedik. 45 günlük indirim yaptık. O da bitti. Tekrar indirim yapma şansımız yok.



Ama tüketiciyi enflasyona karşı koruyucu hamleleriniz sürecek değil mi?



Tabii. Biz, enflasyonu tetikleyecek ekstra artışlara karşı tüketiciyi korumak için gerekeni yaptık, yapıyoruz.



Fiyatları arttırmayacaksınız, sanıyorum.



Evet, fiyatları sene sonuna kadar arttırmamayı planlıyoruz.

Ticaret açığını daraltıyor

Mobilya sektörü, çok önemli görevler görüyor. Ekonomiye kuvvet katan bu sektörün temsilcilerine tavsiyeleriniz olacak mı?



Mobilya sektörü istihdam dostudur. Sektör 5 milyar doları bulan ihracatı, 700 milyon dolara inen ithalatıyla ticaret açığını daraltmaktadır.



Firmalar, yeni bölgelere açılmakta ve ihracat gelirlerini arttırmaktadır. Bu önemli ama ihracat, dağınık değil de belli bir ülkeye odaklanmış şekilde yapılmalıdır.



Yapılmalıdır ki kuvvetimize kuvvet katalım. Markalı, kıymetli ürünler satalım.

Çalışmalar hız kazandı

Bellona Genel Müdürü Karamemiş, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek büyümek için dönüşümü algılayıp yönetmek gerektiğini vurguladı. Karamemiş, şunları kaydetti: “Hem ülkemizin hem de şirketwimizin büyümesine olumlu katkı sunan Ar-Ge merkezimiz var. Bu merkezimiz takdir topluyor. Amacımız ekonomiye ve büyümeye güç aşılayacak inovatif ürünler ortaya koymaktır. Süratle dönüşen sanayiye adapte olmak adına Endüstri 4.0 kavramını anlamak ve dijital dönüşümümüzü tamamlamak için bu konuya dair çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam etmektedir.”