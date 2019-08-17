Bellona Kayseri Perisa ile anlaştı Bellona Kayseri Basketbol, Hırvat oyuncu Perisa ile anlaştı.

Bellona Kayseri Basketbol, Hırvat oyuncu Perisa ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Sarı Kırmızılı takım Hırvat oyuncu Klaudia Perisa ile 1 yıllığına anlaştı. Polonya’nın Widzew Lodz takımında forma giyen 1.80 cm boyundaki oyuncu için resmi açıklama da yapıldı. 22 yaşındaki Perisa 2 numara (Skorer Gard) pozisyonunda oynuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.