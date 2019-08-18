Bellona Kayseri Basketbol'da transfer Kayseri ekibi, Ceyda Kozluca ile 1 yıllığına anlaştı

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Ceyda Kozluca'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında Kayseri ekibi, 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Ceyda Kozluca ile 1 yıllığına anlaştı. Son olarak İzmit Belediyespor takımında oynayan 1.79 metre boyundaki oyuncu, kısa süre içinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.



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