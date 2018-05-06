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Belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in dudak uçuklatan değeri

İtalyan ekibi Roma'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in piyasa değeri belli oldu.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:35
Belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in dudak uçuklatan değeri

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13,4 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Takımının bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarıda önemli pay sahibi olan Cengiz'in piyasa değeri resmen belirlendi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES tarafından yapılan çalışmada 20 yaşındaki yıldız oyuncunun değeri 33.9 milyon euro çıktı.

Cengiz için oluşturulan özel endeskte oyuncuya 100 üzerinden 81 puan verildi. (Fanatik)

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 13:35
  1. Cengiz Ünder
  2. Başakşehir
  3. Roma
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