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Aktüel Belirlenmiş her alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği, olta balıkçılığı yapan vatandaşlara kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilecek.
Aktüel

Belirlenmiş her alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği, olta balıkçılığı yapan vatandaşlara kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:53:22 -
Belirlenmiş her alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği, olta balıkçılığı yapan vatandaşlara kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilecek.
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