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Belgesellerdeki izledikleri hayvanları ilk kez canlı gördüler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ova mahallelerde yaşayan ve daha önce hiç hayvanat bahçesine gitmeyen çocukları ve ailelerini Tarsus Hayvan Parkı’na götürüyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:59
Belgesellerdeki izledikleri hayvanları ilk kez canlı gördüler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ova mahallelerde yaşayan ve daha önce hiç hayvanat bahçesine gitmeyen çocukları ve ailelerini Tarsus Hayvan Parkı’na götürüyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği proje kapsamında Tarsus’a bağlı Kargılı ve Baltalı mahallerinde yaşayan çocuklar ile anne ve babalarından oluşan 50 kişilik grup, Tarsus Hayvan Parkı’nda ücretsiz gezme imkanı buldu. Bugüne kadar sadece televizyon ekranlarında görebildikleri timsah, kaplan, aslan, ayı, değişik kuş ve sürüngen gibi hayvanları canlı olarak görmekten dolayı oldukça mutlu olan çocuklar, hayvan parkı gezisinin keyfini yaşadı. Proje kapsamında sırasıyla diğer mahallelerde yaşayan çocukların ve ailelerinin de ücretsiz şekilde hayvanat bahçesine getirileceğini vurgulayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, “Çocuklarımızın güzel bir gün geçirmeleri için Belediyemizin araçlarıyla alarak aileleriyle birlikte buraya getiriyoruz. Proje kapsamında diğer kırsal mahallelerde yaşayan çocuklarımızı ve ailelerini de buraya getireceğiz. Bu tip etkinliklerimizi daha da geniş kesimlere yayacağız. Bu projede emeği geçenlere ve bugün çocuklarımızı ağırlayan hayvan parkı sorumlusu Mesut Özdemir’e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:59
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