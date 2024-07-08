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Gündem Belediyeyi aile şirketine çevirmişler! CHP Genel Başkanı Özgür Özel şimdi ne yapacak?
Gündem

Belediyeyi aile şirketine çevirmişler! CHP Genel Başkanı Özgür Özel şimdi ne yapacak?

Yeniakit Publisher
2024-07-08 19:20:00 -
Belediyeyi aile şirketine çevirmişler! CHP Genel Başkanı Özgür Özel şimdi ne yapacak?

Geçtiğimiz günlerde Belediye Meclis Toplantısı'nda kayınçosunu belediyeye işe aldığını itiraf eden CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in devreye girmesi sonrası geri adım attı. Ancak bu sadece buz dağının görünen kısmıydı. Başkan Özer belediyeyi resmen bir aile şirketine çevirmiş.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adaylığı kadar akrabalarını işe sokmasıyla da çok konuşuldu. 'Kent uzlaşısı' ile DEM Parti'nin de adaylığını Esenyurt'ta desteklediği Özer, geçtiğimiz günlerde kayınçosunu işe almasıyla gündeme gelmişti. İddiaları inkar etmeyen Ahmet Özer'in akraba ve tanıdıklarını da işe soktuğu, kayınçosunun CHP lideri Özgür Özel'in el atmasına rağmen belediyeden ayrılmadığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL ARAYA GİRMİŞTİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde, "O atama geri alındı, atama resmileşmedi. Böyle bir atama yapılmamış kabul ediyoruz." demişti. Ancak Ahmet Özer'in bu atamayı geri almadığı ortaya çıktı.

TEK AKRABA O DEĞİLMİŞ!

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in kayınçosunun yanı sıra akraba ve yakın arkadaşlarını da belediyede işe başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polemik Haber'de yer alan bilgiye göre Ahmet Özer'in belediyede çalışan yakınları ve görevleri şu şekilde sıralandı:

Pizibil kayınbiraderi Metin Günsan: Mali İşler Koordinatörü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e rağmen çalışmaya devam ediyor.

Oğlu Serhan Özer: İnşaat mühendisi (oğlu) Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Danışmanı (belediye müdürlüklerinin birçoğunun watsapp guruplarında var)

Kızı Av. Seraf Özer: Medya ve İletişimden Sorumlu.

Kardeşi Azad Özer: Yakın koruması ve koruma sorumlusu

Kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban: Özel kalem sorumlusu

Dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz: Özel kalemde çalışıyor

Dayısının oğlu Muhammet Yılmaz: İşyeri Ruhsat Müdürlüğü'nde çalışıyor

Kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar: İmardan sorumlu danışman. Özel kalemden memur yapılarak Teknik İşlerin ve İmar Müdürlüğü'nün başına getirilmesi kararı alındı.

Yakın köylüsü ve özel avukatı Şevket Tuci: Belediyenin personel şirketi olan ESPAŞ'ın Genel Müdürü yapılacağı iddialar arasında yer alıyor.

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