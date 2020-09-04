Belediyeden açıklama! Mansur Yavaş'ın adını kullanarak vatandaşa bakın ne yaptılar
Dolandırıcılar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın ismini kullanarak vatandaşlardan bağış ve yardım parası istedi.
Türkiye’de suç örgütlerinin dolandırma taktiklerine yenisi eklendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, son günlerde art niyetli kişiler tarafından aranan vatandaşları uyardı.
Uyarıda, bu kişilerin Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş’ın ve belediye bürokratları adına para toplandığının tespit edildiği aktarıldı.
Bu gelişme üzerine Belediye bazı önlemler aldı. Vatandaşlara bu çağrılara itibar edilmemesi yönünde uyarı geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dolandırıcılar tarafından CHP’li Mansur Yavaş’ın adını kullanarak yardım kampanyası başlatılarak para toplamak istedikleri belirtildi.
Belediyenin herhangi bir yardım kampanyası veya bağış toplamadığı aktarıldı.