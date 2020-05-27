Belediyede sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaşma

Afyonkarahisar Belediyesi’nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı bu bayram sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş ile birlikte tüm birimleri tek tek ziyaret etti. Personelinin bayramını tebrik eden Başkan Zeybek, çalışmalarında başarılar diledi.

Afyonkarahisar Belediyesi olarak bayramın ardından ilk mesai gününde toplu bayramlaşma programı yaptıklarını ancak COVİD-19 salgını dolayısıyla bu bayram sosyal mesafe kurallarına uyduklarına dikkat çeken Başkan Zeybek; “Bu bayram tüm personelimizi yerlerinde ziyaret ettik, bayramlarını kutladık aynı zamanda çalışmalarında kolaylıklar diledik. Zor bir süreç yaşıyoruz. Sağolsun personelimiz bu süreçte üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getiriyor. İnşallah en kısa sürede koronovirüs hastalığından ilimizde ülkemizde kurtulur, Kurban Bayramını hep birlikte kutlarız. Bu vesileyle tüm personelimin geçmiş bayramlarını kutlar, aileleriyle birlikte nice bayramlara erişmelerini Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.