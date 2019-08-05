Belediye Kütahyaspor, tribün liderleri ve taraftar grup temsilcileriyle görüştü
Belediye Kütahyaspor kulübü yöneticilerinin tribün liderleri ve taraftar grup temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:35
Belediye Kütahyaspor kulübü yöneticilerinin tribün liderleri ve taraftar grup temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.
Belediye Kütahyaspor kulübünden yapılan açılamada; tribün liderleri ve taraftar grup temsilcileriyle bir araya gelerek karşılıklı fikir alış verişinde bulundukları belirtilerek, “Hedeflerimize; taraftarlarımızın ve halkımızın desteğiyle hep birlikte ulaşacağız” denildi.
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