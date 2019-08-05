Belediye Kütahyaspor, tribün liderleri ve taraftar grup temsilcileriyle görüştü Belediye Kütahyaspor kulübü yöneticilerinin tribün liderleri ve taraftar grup temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Belediye Kütahyaspor kulübü yöneticilerinin tribün liderleri ve taraftar grup temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Belediye Kütahyaspor kulübünden yapılan açılamada; tribün liderleri ve taraftar grup temsilcileriyle bir araya gelerek karşılıklı fikir alış verişinde bulundukları belirtilerek, “Hedeflerimize; taraftarlarımızın ve halkımızın desteğiyle hep birlikte ulaşacağız” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.