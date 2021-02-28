Belediye bütçesine ‘güneş’ten 15 milyon lira

Belediye, 2016 yılında semt pazar yerlerinin çatısına yerleştirmeye başladığı ve daha sonra hizmet binası çatısına da koydurduğu güneş enerji panelleri sayesinde önemli gelir sağlıyor. Yıldırım Beyazıt, Keykubat, Danişment, Gökkent, İldem, TOKİ ve Hürriyet mahallelerindeki semt pazarlarının yanı sıra belediye hizmet binası çatısındaki paneller ile yılda yaklaşık 1000 evin ihtiyacını karşılayabilecek 3 megavatın üzerinde elektrik üretiliyor.



Kazanç katlandı



Belediyenin güneş enerjisi panelleri sayesinde 2017 yılındaki 2 milyon 200 bin liralık kazancı, sonraki yıllarda artış göstererek, 4 yılda yaklaşık 15 milyon lira oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kendi enerjisini üretebilen bir belediyeyiz. Üretilen enerjiyi sisteme aktarıyoruz. Herkesin güneş enerjisi paneli kurmasını tavsiye ediyorum” dedi.