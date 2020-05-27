Belediye Başkanı Yüksel, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla bayramlaştı

Tekirdağ’ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ülke genelinde uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokağa çıkma iznini kullanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bayramını kutladı.

Tekirdağ Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, sadece 65 yaş ve üzeri kişiler için verilen sokağa çıkış iznini kullanan vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

“Hep birlikte daha güzel günlere erişeceğiz”

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehlikesini sürdüren Covid-19 tedbirleri kapsamında virüse karşı daha savunmasız olmaları nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bayramlarını kutlayan ve sohbet eden Belediye Başkanı Yüksel, “Bugün sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutladım. Belediyemiz tarafından üretilen maskelerden büyüklerimize takdim ettik. Kendi sağlıkları için ülke genelinde uygulanan bu kısıtlamaya uyarak sorumluluk üstlenen kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günler kısa zamanda sona erecek ve hep birlikte daha güzel günlere erişeceğiz. Tüm İslam Aleminin ve değerli hemşehrilerimin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutlulukla nice bayramlar diliyorum” dedi.