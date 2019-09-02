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Belçikalı Rousseaux Nilüfer Belediyespor’da

Nilüfer Belediyepor Kadın Voleybol Takımı, Polonya’nın Rzeszov takımından smaçör Helena Rousseaux’u transfer etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
Belçikalı Rousseaux Nilüfer Belediyespor’da

Nilüfer Belediyepor Kadın Voleybol Takımı, Polonya’nın Rzeszov takımından smaçör Helena Rousseaux’u transfer etti. Başarılı sporcu, Belçika Milli Takımı’nda da görev alıyor.


Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bir yabancı oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Mavi yeşil beyazlı ekip, Polonya’nın Rzeszov takımında forma giyen Belçikalı smaçör Helena Rousseaux’u bir yıllığına renklerine bağladı. 27 yaşında ve 188 cm boyundaki başarılı smaçör, daha önce Belçika’nın Vilvoorde, İsviçre’nin Volero Zürih, Polonya’nın Budowlani Zodz ve Muszyna, İtalya’nın LJ Modena, Agil Novara ve Busto Arsizio, Türkiye’den de Beşiktaş formaları giydi.


Helena Rousseaux, Belçika Milli Takımı’nda da görev yapıyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
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