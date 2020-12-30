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Aktüel Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Aktüel

Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:02:28 -
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Belçika'da alınan tedbirlerle yeni vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, ekim ayından beri devam eden salgınla mücadele tedbirleri sayesinde, günlük yeni vakalar iki ay önce kaydedilen ortalama 15 binli sayılardan 1800'e kadar indi.

Ülkede şu ana kadar 641 bin kişi virüse yakalandı, 19 bin 361 kişi hayatını kaybetti.

Hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Halihazırda hastanelerde 2 bin 423 kişi tedavi görüyor, bu kişilerin 499'u yoğun bakımda bulunuyor.

Ekim ayında ikinci dalganın vurduğu Belçika'da kasım başında hastanelerde yoğunluk çok artmış, ülkedeki 2 bin yoğun bakım yatağının 1500'ü dolunca hükümet yeniden salgın tedbirlerine başvurmuştu.

Bunlar arasında gece sokağa çıkma kısıtlaması, temel ürünlerin satıldığı mağazalar haricindeki dükkanların kapatılması, mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğu gibi uygulamalar bulunuyordu.

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